مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

رام الله - دنيا الوطنشارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، مبعوثاً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن)، فى مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذى تم انتخابه فى أيار/ مايو الجارى رئيساً للبلاد، والتي جرت في الملعب الرسمي للعاصمة بريتوريا.واستقبل الرئيس رامافوزا، مبعوث الرئيس مجدلاني، الذي سلمه بلقاء خاص بعد التنصيب، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، نقل خلالها تحيات وتهنئة الرئيس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا.وأكد أن الرئيس عباس، يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيداً من التعاون بين دولة فلسطين وجنوب أفريقيا، ووضعه بصورة الأوضاع السياسية، شاكراً لجنوب أقريقيا إقرارها بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، وأن هذه الخطوة تشكل دافعاً وتشجيعاً لدول أخرى للقيام بها.كما دعا جنوب أفريقيا للتحرك لإنقاذ حل الدولتين، ومواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي يقوض الشرعية الدولية، ودعم دولة فلسطين في خياراتها في ضوء الحل الأحادي الجانب الأمريكي الإسرائيلي، ورؤيتها بعقد مؤتمر دولي للسلام طبقاً لمبادرة الرئيس عباس على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.و أكد الرئيس رامافوزا استمرار دعم جنوب أفريقيا النضال الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير المصير، وستقوم جنوب أفريقيا بكل ما يلزم للوصول لحل عادل، وبما يضمن تحقيق السلام طبقاً للشرعية الدولية، والتمسك بدعوة الرئيس عباس لزيارة جنوب لجنوب أفريقيا.كما التقى مجدلاني مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لينديوي سيزولو، ووضعها في صورة آخر المستجدات السياسية، وكذلك مواصلة العمل الدبلوماسي المشترك بدعم جنوب أفريقيا لدولة فلسطين في كافة المحافل الدولية.وحضر الاجتماعات القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بسام الحسيني.