شؤون فلسطينية

أسرى "عصيون" يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

أسرى "عصيون" يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسرى القابعين في مركز توقيف (عصيون) جنوب بيت لحم، يعانون ظروفاً صعبة وقاسية بسبب سوء المعاملة والاحتياجات المقدمة لهم من قبل إدارة المعتقل، خصوصا في شهر الصيام.

ولفتت محامية الهيئة، التي زارت أسرى المعتقل أول من أمس، أن الأسرى يصومون أياماً متتالية، ولا يتناولون سوى بعض الماء بسبب سوء الأطعمة التي تقدم لهم في إفطار من حيث الكم والنوعية، ما يدفع المعتقلين للرفض والاحتجاج بإرجاعها وعدم تناولها.

وأوضحت، أنه وفي بعض الأحيان يتم تقديم بيضة باردة سيئة الطعم مضى على قليها عدة ساعات للأسير، وأحياناً أخرى قطعة خبز عليها قليل من اللبنة عند منتصف الليل، كما تتعمد الإدارة تقديم مياه ساخنة وغير نظيفة للمحتجزين.

وأضافت الهيئة، أن من أساليب التنغيص على الأسرى خلال شهر رمضان، رفض الإدارة توفير مراوح للأسرى في مراكز التوقيف والسجون الصحراوية، لتلطيف الأجواء الحارقة في فصل الصيف شديد الحرارة والرطوبة.

وطالبت الهيئة، المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والموقوفين خلال هذا الشهر الفضيل، وخصوصية احتياجاتهم من الطعام الجيد والماء البارد، لا سيما بظروف الطقس الحالية.

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