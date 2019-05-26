فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)





وتابع "لكني لم أسمع أو أقرأ أن أحداً من هؤلاء قد قُدم للمحاكمة كهذا الذي سيقدم يوم غد (الأحد) للمحاكمة للمرة (115) دون اعتراف بالتهم المنسوبة إليه..! فلربما هي المحاكمة الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة من حيث عدد مرات المحاكمات" .





وتساءل فرووانة، هل هناك من قضاء في العالم أكثر ظلماً من محاكم الاحتلال، وقهرها؟





يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت المهندس محمد الحلبي (40 عاماً) والذي يعمل مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (Worldvision) في قطاع غزة، وهي متخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وذلك بتاريخ 15-6-2016، عبر معبر بيت حانون/ إيرز (شمال قطاع غزة)، وتتهمه بتمويل منظمات، وأشخاص يتبعون لحركة حماس.

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الناصر فروانة، الأسير المحرر، والمختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبر صفحته على (فيسبوك): إن مئات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، مروا على المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وحوكموا فيها ظلماً.