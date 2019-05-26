شؤون فلسطينية

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الثقافة في بيان لها، المفكر الفلسطيني الراحل، سميح حمودة، والذي وافته المنية يوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه، فلروحه الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

وقالت الوزارة: إن حمودة ودع رحلة من العطاء الفكري والبحثي، قضاها لصالح قضيته الفلسطينية العادلة في مواجهة رواية الاحتلال والامبريالية الأمريكية، التي زجت به في سجونها لسنوات، ولم يُثنه ذلك عن مواصلة العمل.

وأصدر حمودة مؤلفات، أغنت المكتبة الفلسطينية والعربية أهمها، عن سيرة الشيخ عز الدين القسام وثورته، كما كتب لعدة مجلات وطنية وعربية، وعمل أستاذاً محاضراً في جامعة بيرزيت في التاريخ والعلوم السياسية، فيما أكدت الوزارة، أن غياب حمودة يعد خسارة ثقافية، لما قدمه من علم ومعرفة لأجيالنا، وما حمله من فكر معتدل ونير وفقدان مرجع مهم للباحثين في الشأن الفلسطيني.

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