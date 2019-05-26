فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

رام الله - دنيا الوطننظمت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكرى لحركة المقاومة الشعبية، وكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المحافظة الوسطى بمشاركة كافة فصائل المقاومة، حملة تعزيز الترابط والأخوةبين فصائل المقاومة (سحور مقاوم) و(زيارة نقاط المرابطين).حيث شاركت جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بالمحافظة في هذه الحملة، وتم زيارة كافة نقاط رباط الفصائل، وتم تقديم وجبة سحور للمجاهدين، وإلقاء كلمات منفصلة في كل نقطة رباط تم زيارتها.وأكد قائد كتيبة البريج بكتائب الناصر، أن الحملة بدأت الساعة 12 فجر اليوم الأحد الموافق 26/05/2019م، اليوم الحادي والعشرون من رمضان، واستمرت حتى الساعة الثالثة قبل أذان الفجر.وذكر قائد الكتيبة، أن الفصائل المشاركة هى (كتائب الناصر، كتائب القسام، سرايا القدس، كتائب المجاهدين، ألوية الناصر، كتائب المقاومة الوطنية، كتائب الشهيد ابو على مصطفي، كتائب الأقصي لواء نضال العامودي، حماة الأقصي، كتائب الانصار).