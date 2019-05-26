شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة خلال نيسان

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة خلال نيسان
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.95 مقارنة بـ 106.08 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.22%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.84 مقارنة بـ 105.99 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

 

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.22%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق.

 انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 104.98 مقارنة بـ 105.40 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.62%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.02 مقارنة بـــ 108.98 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.10%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* استقراراً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ استقرّ المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه على 113.25 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.27%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.62 مقارنة بـــــ 115.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.62%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 108.02 مقارنة بــــ 108.69 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.38 مقارنة بـــــ 109.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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