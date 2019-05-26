شؤون فلسطينية

نقيب موظفي السلطة بغزة يُعلن موعد صرف الرواتب

نقيب موظفي السلطة بغزة يُعلن موعد صرف الرواتب
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أكد عارف أبو جراد، نقيب موظفي السلطة بغزة، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين عن شهر نيسان/ أبريل، ستصرف يوم 2 حزيران/ يونيو 2019. 

وقال أبو جراد لـ "دنيا الوطن" أن نسب صرف رواتب الموظفين غير معروفة حتى اللحظة، فيما طالب بمساواة نسب صرف  الرواتب لجميع الموظفين السلطة في قطاع غزة مع نظرائهم في الضفة الغربية. 

في ذات السياق، قال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف: رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، إلا أنه لم ينقص الصرف عن قطاع غزة درهم واحد، ورئيس الوزراء دائماً حريص على ذلك، ونحن نضع في أولوياتنا القدس مهد الحلم وقبلة الروح، وقطاع غزة وما يعانيه، وحينما بدأت الأزمة الاقتصادية، أكدنا على مواصلة دعمهما بل زدنا في ذلك.

وتابع خلال حديث مع "دنيا الوطن": إن الحكومة ستفي بالتزامتها تجاه قطاع غزة، رغم الأزمة المالية، مستطرداً: "القطاع مكون أساسي في خطة المئة يوم التي أطلقتها الحكومة، ولا تكاد تخلو صفحة واحدة منها دون الإشارة إلي تدخلات الحكومة لتقديم الخدمات في القطاع، من ذلك العلاج في الخارج، حيث نعمل على توقير بدائل لا تجعلنا رهائن لسياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال، والبحث عن حلول عملية للمرضى من أجل تمكينهم من العلاج". 

أخبار ذات صلة

الفتياني: السياسية الإسرائيلية في القدس لن يكتب لها النجاح

الفتياني: السياسية الإسرائيلية في القدس لن يكتب لها النجاح

مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

أسرى &#34;عصيون&#34; يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

أسرى "عصيون" يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)

فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

المؤسسات الفلسطينية في أميركا تدعو لمقاطعة ورش الاستثمار

المؤسسات الفلسطينية في أميركا تدعو لمقاطعة ورش الاستثمار

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة خلال نيسان

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة خلال نيسان

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الفتياني: السياسية الإسرائيلية في القدس لن يكتب لها النجاح

الفتياني: السياسية الإسرائيلية في القدس لن يكتب لها النجاح

مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

أسرى &#34;عصيون&#34; يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

أسرى "عصيون" يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)

فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

المؤسسات الفلسطينية في أميركا تدعو لمقاطعة ورش الاستثمار

المؤسسات الفلسطينية في أميركا تدعو لمقاطعة ورش الاستثمار

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة خلال نيسان

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة خلال نيسان

منوعات

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ&#34;ماغي بوغصن&#34; خلال برنامجه &#34;رامز في الشلال&#34;

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بوغصن" خلال برنامجه "رامز في الشلال"

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

عربي

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للتسهيل على المعتمرين والحجاج في &#34;المسجد الحرام&#34;

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للتسهيل على المعتمرين والحجاج في "المسجد الحرام"

&#34;الأمير النائم&#34; يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)