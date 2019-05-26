نقيب موظفي السلطة بغزة يُعلن موعد صرف الرواتب

خاص دنيا الوطنأكد عارف أبو جراد، نقيب موظفي السلطة بغزة، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين عن شهر نيسان/ أبريل، ستصرف يوم 2 حزيران/ يونيو 2019.وقال أبو جراد لـ "دنيا الوطن" أن نسب صرف رواتب الموظفين غير معروفة حتى اللحظة، فيما طالب بمساواة نسب صرف الرواتب لجميع الموظفين السلطة في قطاع غزة مع نظرائهم في الضفة الغربية.في ذات السياق، قال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف: رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، إلا أنه لم ينقص الصرف عن قطاع غزة درهم واحد، ورئيس الوزراء دائماً حريص على ذلك، ونحن نضع في أولوياتنا القدس مهد الحلم وقبلة الروح، وقطاع غزة وما يعانيه، وحينما بدأت الأزمة الاقتصادية، أكدنا على مواصلة دعمهما بل زدنا في ذلك.وتابع خلال حديث مع "دنيا الوطن": إن الحكومة ستفي بالتزامتها تجاه قطاع غزة، رغم الأزمة المالية، مستطرداً: "القطاع مكون أساسي في خطة المئة يوم التي أطلقتها الحكومة، ولا تكاد تخلو صفحة واحدة منها دون الإشارة إلي تدخلات الحكومة لتقديم الخدمات في القطاع، من ذلك العلاج في الخارج، حيث نعمل على توقير بدائل لا تجعلنا رهائن لسياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال، والبحث عن حلول عملية للمرضى من أجل تمكينهم من العلاج".