الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم .
وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي الزياح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .
يذكر ان الفتى كان قد أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال .
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم .
وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي الزياح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .
يذكر ان الفتى كان قد أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال .
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