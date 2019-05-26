شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي الزياح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .

يذكر ان الفتى كان قد أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال .

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