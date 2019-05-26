الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم .وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي الزياح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .يذكر ان الفتى كان قد أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال .