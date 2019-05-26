دولي

المكسيك.. تحطم مروحية عسكرية ومقتل أفراد طاقمها الخمسة

المكسيك.. تحطم مروحية عسكرية ومقتل أفراد طاقمها الخمسة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت البحرية المكسيكية، بتحطم مروحية عسكرية، تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات وسط المكسيك يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل طاقمها من جنود البحرية المؤلف من 5 أفراد.

وأضافت البحرية، أن المروحية، وهي من طراز "إم آي 17" سقطت على بعد نحو 89 كيلومتراً شمالي مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، حيث كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك، بحسب (رويترز)، ولم تتضح بعد أسباب تحطم المروحية.

وذكر بيان للبحرية، أن فريقاً للاستطلاع عثر على حطام من المروحية في ساعة مبكرة من يوم السبت، بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، دقيقة حداد على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ مصرعهم.

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