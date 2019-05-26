شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويصيب آخرين بالاختناق في بيت أمر

الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويصيب آخرين بالاختناق في بيت أمر
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، عقب إطلاقها قنابل الغاز بغزارة أثناء مداهمة البلدة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند محمد عبد الحميد أبو ماريا (19 عاما)، وعلاء صادم عادل الصليبي (28 عاما)، وياسر جهاد علي أبو ديه (17 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.

وأضاف، ان قوات الاحتلال أطلقت وابلا من القنابل الصوتية والدخانية صوب المواطنين عقب دهم البلدة، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، كما الحقت أضرارا مادية في الممتلكات، وحطمت زجاج مركبة تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم خليل صبارنة، جراء تضررها بعدد من الأعيرة النارية.

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