مستوطنون يسـتأنفون اقتحاماتهم للأقصى رغم التواجد المكثف للمعتكفين

رام الله - دنيا الوطناستأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، رغم التواجد المكثف للمعتكفين.وأفادت مصادر محلية، بأن المعتكفين في رحابه الطاهرة صدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية، فيما شكل جنود الاحتلال سدا لمنع الاقتراب من المستوطنين، الذين نفذوا جولات استفزازية وسريعة في المسجد المبارك، وسط أجواء شديدة التوتر.