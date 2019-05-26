شؤون فلسطينية

أول رد من حماس على خطاب حسن نصر الله

أول رد من حماس على خطاب حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
رحب علي بركة القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بدعوة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، بإقامة حوار لبناني فلسطيني، لمواجهة مشاريع التوطين، ودعم حق العودة.

وكان نصر الله قد، ألقى كلمة في وقت سابق من يوم السبت، قال فيها: "نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن) المشؤومة"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها.

ونوّه نصر الله، بالموقف الفلسطيني الموحد والصارم في رفض مؤتمر المنامة، الذي تسعى الإدارة الأمريكية لعقده لبحث الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن)، مُشيدًا بموقف السلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة، التي رفضت المؤتمر.

وأضاف: أن المسألة الأهم التي قد يؤدي إليها مؤتمر المنامة هي توطين الفلسطينيين في لبنان وبلدان أخرى، مشيراً إلى اللبنانيين يجمعون على رفض التوطين والفلسطينيون جميعاً يرفضونه أيضاً ويصرون على حق العودة.

وشدّد نصر الله على أن خطر التوطين يقترب بسرعة، داعياً إلى جلسة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لمواجهة هذا الخطر.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه يجب العمل من أجل إعداد خطة فلسطينية لبنانية مشتركة لمواجهة خطر التوطين الآتي.

أخبار ذات صلة

شاهد: أمطار الخير بمكة المكرمة وإسرائيل تُعلق

شاهد: أمطار الخير بمكة المكرمة وإسرائيل تُعلق

الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها بأربع درجات

الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها بأربع درجات

إسرائيل تقرر توسعة مساحة الصيد ببحر غزة لـ 15 ميل بحري

إسرائيل تقرر توسعة مساحة الصيد ببحر غزة لـ 15 ميل بحري

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

اشتية: سنُعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل

اشتية: سنُعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

(واللا): حماس تخطط لشن عمليات بحرية وجوية والحرب المقبلة لن تشبه سابقاتها

(واللا): حماس تخطط لشن عمليات بحرية وجوية والحرب المقبلة لن تشبه سابقاتها

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

عباس زكي: قُدوم أبو مازن لغزة يجب أن يسبقه عدة إجراءات تُنفذها حماس

عباس زكي: قُدوم أبو مازن لغزة يجب أن يسبقه عدة إجراءات تُنفذها حماس

نصر الله: نُشيد بمواقف السلطة الفلسطينية الرافضة للمشاركة بمؤتمر البحرين.. وخطر التوطين يقترب بسرعة

نصر الله: نُشيد بمواقف السلطة الفلسطينية الرافضة للمشاركة بمؤتمر البحرين.. وخطر التوطين يقترب بسرعة

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

منوعات

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

عربي

&#34;الأمير النائم&#34; يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران