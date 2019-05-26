أول رد من حماس على خطاب حسن نصر الله

رام الله - دنيا الوطنرحب علي بركة القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بدعوة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، بإقامة حوار لبناني فلسطيني، لمواجهة مشاريع التوطين، ودعم حق العودة.وكان نصر الله قد، ألقى كلمة في وقت سابق من يوم السبت، قال فيها: "نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن) المشؤومة"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها.ونوّه نصر الله، بالموقف الفلسطيني الموحد والصارم في رفض مؤتمر المنامة، الذي تسعى الإدارة الأمريكية لعقده لبحث الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن)، مُشيدًا بموقف السلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة، التي رفضت المؤتمر.وأضاف: أن المسألة الأهم التي قد يؤدي إليها مؤتمر المنامة هي توطين الفلسطينيين في لبنان وبلدان أخرى، مشيراً إلى اللبنانيين يجمعون على رفض التوطين والفلسطينيون جميعاً يرفضونه أيضاً ويصرون على حق العودة.وشدّد نصر الله على أن خطر التوطين يقترب بسرعة، داعياً إلى جلسة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لمواجهة هذا الخطر.وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه يجب العمل من أجل إعداد خطة فلسطينية لبنانية مشتركة لمواجهة خطر التوطين الآتي.