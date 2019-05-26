عربي

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للتسهيل على المعتمرين والحجاج في "المسجد الحرام"

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للتسهيل على المعتمرين والحجاج في "المسجد الحرام"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لخدمة المسجد الحرام في مكة المكرمة عن خطوة جديدة من شأنها التسهيل على المعتمرين والحجاج من رواد المسجد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فقد فتحت الإدارة العامة للشؤون الخدمية في المسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب، 74 بابا إضافية ليصل عددها إلى 170 بابا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخولهم وخروجهم وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري، أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل لتقديم أفضل وأرقى الخدمات ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد محمد الجابري أن فتح هذه الأبواب يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الإدارة لتسهيل دخول وخروج المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.

من جهته أوضح مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد، أن إدارة الأبواب وظفت أكثر من 825 موظفا يعملون عند هذه الأبواب على مدار الساعة من أجل تسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام ومنع إدخال الأطعمة والأشربة أو المفروشات والحقائب الكبيرة إليه.

وأشار فهد الجعيد إلى أنه تم تخصيص 35 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخصيص مداخل خاصة للجسور وهي "جسر إسماعيل"، و"جسر أجياد"، و"جسر المروة"، و"جسر عربات المروة"، و"جسر الراقوبة"، و"جسر الأرقم"، و"جسر عربات الشبيكة".

أخبار ذات صلة

&#34;الأمير النائم&#34; يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم

باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم

مرجح إجراؤها بالناقورة.. أمريكا تضع أسس للتفاوض بين لبنان وإسرائيل

مرجح إجراؤها بالناقورة.. أمريكا تضع أسس للتفاوض بين لبنان وإسرائيل

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; في السودان تعلن الإضراب ليومين

قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعلن الإضراب ليومين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

عباس زكي: قُدوم أبو مازن لغزة يجب أن يسبقه عدة إجراءات تُنفذها حماس

عباس زكي: قُدوم أبو مازن لغزة يجب أن يسبقه عدة إجراءات تُنفذها حماس

نصر الله: نُشيد بمواقف السلطة الفلسطينية الرافضة للمشاركة بمؤتمر البحرين.. وخطر التوطين يقترب بسرعة

نصر الله: نُشيد بمواقف السلطة الفلسطينية الرافضة للمشاركة بمؤتمر البحرين.. وخطر التوطين يقترب بسرعة

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

منوعات

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

عربي

&#34;الأمير النائم&#34; يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران