دولي

مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبدأ جولة خليجية

مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبدأ جولة خليجية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يبدأ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان والكويت وقطر.

وتأتي جولة عراقجي الخليجية في إطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأفادت وكالة (فارس) للأنباء، اليوم السبت، بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية سيبحث خلال هذه الجولة مع المسؤولين في سلطنة عمان والكويت وقطر التطورات الدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عصر يوم السبت إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، بعد أن زار باكستان مدة يومين.

وشملت جولة ظريف تركمانستان والهند واليابان والصين بعد إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق تنفيذ بعض تعهدات إيران في خطة العمل المشتركة الشاملة في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

يذكر أن عباس عراقجي عقد محادثات في طهران مع وزيري خارجية قطر وعمان والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية.

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