حريق ضخم يلتهم شحنة مواد كيماوية في تايلاند
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات التاليلاندية، أمس السبت: "إن حريقا التهم شحنة تضم مواد كيماوية في ميناء ليم شابانغ، شرقي البلاد، مما دفع المسؤولين لإجلاء العمال وإخلاء 3 أرصفة بحرية بشكل مؤقت.
وذكرت وزارة الصحة التايلاندية، أن أكثر من 130 شخصا نقلوا إلى المستشفى، لكن دون وجود إصابات خطيرة، حسب ما أشارت إليه وكالة (رويترز).
وقال مدير الميناء يوثانا موكاو: "إن ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تصاعدت من سفينة الحاويات الكورية الجنوبية "كيه إم تي سي هونغ كونغ كو" خلال الصباح وحتى الظهر".
وأضاف: "إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع في شحنة تحتوي على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم".
ونجح رجال الإطفاء في احتواء الحريق الذي اندلع بالميناء الواقع في إقليم تشونبوري الصناعي، شرقي بانكوك.
قالت السلطات التاليلاندية، أمس السبت: "إن حريقا التهم شحنة تضم مواد كيماوية في ميناء ليم شابانغ، شرقي البلاد، مما دفع المسؤولين لإجلاء العمال وإخلاء 3 أرصفة بحرية بشكل مؤقت.
وذكرت وزارة الصحة التايلاندية، أن أكثر من 130 شخصا نقلوا إلى المستشفى، لكن دون وجود إصابات خطيرة، حسب ما أشارت إليه وكالة (رويترز).
وقال مدير الميناء يوثانا موكاو: "إن ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تصاعدت من سفينة الحاويات الكورية الجنوبية "كيه إم تي سي هونغ كونغ كو" خلال الصباح وحتى الظهر".
وأضاف: "إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع في شحنة تحتوي على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم".
ونجح رجال الإطفاء في احتواء الحريق الذي اندلع بالميناء الواقع في إقليم تشونبوري الصناعي، شرقي بانكوك.
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