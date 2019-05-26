حريق ضخم يلتهم شحنة مواد كيماوية في تايلاند

رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات التاليلاندية، أمس السبت: "إن حريقا التهم شحنة تضم مواد كيماوية في ميناء ليم شابانغ، شرقي البلاد، مما دفع المسؤولين لإجلاء العمال وإخلاء 3 أرصفة بحرية بشكل مؤقت.وذكرت وزارة الصحة التايلاندية، أن أكثر من 130 شخصا نقلوا إلى المستشفى، لكن دون وجود إصابات خطيرة، حسب ما أشارت إليه وكالة (رويترز).وقال مدير الميناء يوثانا موكاو: "إن ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تصاعدت من سفينة الحاويات الكورية الجنوبية "كيه إم تي سي هونغ كونغ كو" خلال الصباح وحتى الظهر".وأضاف: "إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع في شحنة تحتوي على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم".ونجح رجال الإطفاء في احتواء الحريق الذي اندلع بالميناء الواقع في إقليم تشونبوري الصناعي، شرقي بانكوك.