"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

رام الله - دنيا الوطننشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع مصور للأمير وليد بن خالد، الملقب بـ "الأمير النائم" كونه أصيب في حادث ويعيش في غيبوبة منذ 14 عاماً.وفي المقطع المصور الذي نشرته الأميرة ريما، يحرك الأمير النائم رأسه، وهو ما لم يحدث منذ دخول في الغيبوبة، وفق وكالة (سبوتنك).​وكتبت الأميرة ريما في تعليقها على المقطع المصور: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".وتفاعل الكثير من متابعي الأميرة ريما على "تويتر" مع المقطع المصور، وأعلنوا عن تعاطفهم مع الأمير النائم ودعا غالبيتهم له بالشفاء، والإفاقة من غيبوبته.​والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة، واتم الأمير الوليد بن خالد 30 عاما في 20 نيسان/أبريل 2019 والتي قضى نصفها تقريبا في الغيبوبة.​وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمستشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.