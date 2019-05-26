دولي

نيجيريا.. مقتل جنود ومدنيين في هجوم لـ (بوكو حرام)

نيجيريا.. مقتل جنود ومدنيين في هجوم لـ (بوكو حرام)
رام الله - دنيا الوطن
قتل مسلحون من جماعة (بوكو حرام) وتنظيم الدولة، ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا وعدد من المدنيين، في كمين شمال شرقي البلاد، صباح أمس السبت، في ثاني هجوم على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق المتشددون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية في ولاية بورنو، حيث تخوض جماعة بوكو حرام ومتشددون آخرون معارك ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال مصدر أمني، وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش النيجيري ضد المسلحين: "نصبوا كمينا وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم".

ونقلت وكالة (رويترز) عن المصدر، قوله: "تبادلوا إطلاق النار لعدة دقائق قبل أن يتغلب مسلحو بوكو حرام على الجنود".

وتقول الحكومة النيجيرية: "إن جماعة بوكو حرام ومنافسها تنظيم الدولة في غرب أفريقيا في وضع سيء، لكن الجهود المستمرة للقضاء على المسلحين أخفقت، وما زال الجيش يمنى بخسائر جسيمة".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن فرع تنظيم الدولة في غرب أفريقيا، مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا قُتل فيه 20 جنديا. كما نشر تسجيلا مصورا منفصلا أظهر ما قال إنه إعدام تسعة جنود نيجيريين.

أخبار ذات صلة

موسكو: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط

موسكو: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط

مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبدأ جولة خليجية

مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبدأ جولة خليجية

حريق ضخم يلتهم شحنة مواد كيماوية في تايلاند

حريق ضخم يلتهم شحنة مواد كيماوية في تايلاند

الناتو يعتمد استراتيجية عسكرية جديدة بحجة &#34;التهديد النووي&#34; الروسي

الناتو يعتمد استراتيجية عسكرية جديدة بحجة "التهديد النووي" الروسي

رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب إفريقيا

رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب إفريقيا

تحذير لليهود في ألمانيا.. لا ترتدوا &#34;الكيباه&#34;

تحذير لليهود في ألمانيا.. لا ترتدوا "الكيباه"

مجهول يضرم النار في مسجد بـ&#34;هاغن&#34; الألمانية

مجهول يضرم النار في مسجد بـ"هاغن" الألمانية

ليبرمان لـ&#34;نتنياهو&#34;: إذا لم تُقبل مطالبنا فإن طريقنا سيكون انتخابات جديدة

ليبرمان لـ"نتنياهو": إذا لم تُقبل مطالبنا فإن طريقنا سيكون انتخابات جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

عباس زكي: قُدوم أبو مازن لغزة يجب أن يسبقه عدة إجراءات تُنفذها حماس

عباس زكي: قُدوم أبو مازن لغزة يجب أن يسبقه عدة إجراءات تُنفذها حماس

نصر الله: نُشيد بمواقف السلطة الفلسطينية الرافضة للمشاركة بمؤتمر البحرين.. وخطر التوطين يقترب بسرعة

نصر الله: نُشيد بمواقف السلطة الفلسطينية الرافضة للمشاركة بمؤتمر البحرين.. وخطر التوطين يقترب بسرعة

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

منوعات

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

عربي

&#34;الأمير النائم&#34; يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

معارك ضارية داخل العاصمة الليبية (طرابلس)

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران