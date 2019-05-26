شؤون فلسطينية

شاهد: أمطار الخير بمكة المكرمة وإسرائيل تُعلق

شاهد: أمطار الخير بمكة المكرمة وإسرائيل تُعلق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هطلت مساء السبت، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مدينة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها في المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حشدت أكثر من 2000 عامل وعاملة و4135 معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التي شهدها المسجد الحرام عصر اليوم.

وقامت جميع الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل طاقتها كافة من الكوادر البشرية والآلية والعمل وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي، وتنظيم وإدارة الحشود، وذلك أثناء هطول الأمطار التي قالت الوكالة إنها روت الأرض.

ومن جانبها علقت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلة على أمطار مكة المكرمة وقالت في منشور على حسابها: "أمطار الخير تهطل على الحرم المكي في مكة المكرمة، ما أجمل الخير عندما يأتي في العشر الأواخر من رمضان".

 

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