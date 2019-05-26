الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان





وقال بيان للرئاسة المصرية، اليوم السبت، إن السيسي استقبل رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، بقصره الرئاسي بالقاهرة.

وذكر أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان بدأ، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، ووصل البرهان مصر، في أولى زياراته الخارجية، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.







وتأتي هذه زيارة قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة صباح الأحد، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن دعم بلاده لخيارات الشعب السوداني وللحفاظ على مؤسسات الدولة هناك فيما تعرقلت المفاوضات بين المجلس العسكري الذي يتولد إدارة البلاد وقادة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.ووفقا للبيان، فقد أكد الرئيس المصري "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية".كما أكد البيان أن تم التوافق على "أستمرار التشاور المكثف بهدف المساهمة في تحقيق استقرار السودان، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب السوداني الشقيق، والانحياز لخيراته".