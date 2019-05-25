الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها بأربع درجات

رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون في ساعات نهار الأحد، حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.







الثلاثاء: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.





المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 30-19 31-20 بيت لحم 29-18 30-19 31-20 رام الله والبيرة 27-17 28-18 29-19 طولكرم 29-19 30-20 31-21 نابلس 30-19 31-20 32-21 قلقيلية 29-19 30-20 31-21 جنين 32-21 33-22 34-23 سلفيت 29-18 30-19 31-20 طوباس 32-21 33-22 34-23 روابي 30-19 31-20 32-21 الخليل 28-17 29-18 30-19 غزه 27-20 28-21 29-22 أريحا 38-24 39-25 40-26 خانيونس 27-20 28-21 29-22 الأغوار الشمالية 36-23 37-23 38-23 رفح 28-19 29-20 30-21

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً إلى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافةدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: