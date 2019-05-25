إسرائيل تقرر توسعة مساحة الصيد ببحر غزة لـ 15 ميل بحري

رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة لتصل إلى 15 ميل بحري، وذلك بعد تقليصها قبل عدة أيام لعشرة أميال بحرية.





وقال منسق أعحمال الحكومة الإسرائيلية، الجنرال كميل أبو ركن، إنه تقرر توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلاً بحرياً بدءًا من صباح الأحد.





يأتي ذلك، ضمن تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، حيث قلصت إسرائيل قبل أيام مساحة الصيد لعشرة أميال بحرية بسبب إطلاق البالونات الحارقة.

