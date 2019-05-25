دحلان: صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، إن صفقة القرن الأمريكية ستغير معالم المنطقة كما تغيرت في الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أنها أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.





وأضاف دحلان، خلال حفل إفطار للصحفين بمدينة غزة، أن



القضايا الكبرى لاتحتاج لتكتيكات تدريجية لحلها، وإلا ستموت"، لافتاً إلى أن "صفقة القرن تطبق ولا تحتاج قرار من أحد".وتابع دحلان: "لجأنا لمصر مصر لإيجاد حل للوضع الفلسطيني الراهن، ولتعمل معنا على إنقاذ الوضع، ابتداءً من "صفقة القرن التي أعلنت، ومؤخراً قمة البحرين".وأكد دحلان، أن "كل من يراهن على انهاء القضية الفلسطينية وكل من يحلم بالمزيد من الانقسام فهو حالم"، متابعاً: "الحل الوحيد ليس الرهان على دول إقليمية أو دولية تمول غزة بشكل مسموم ولكن الوحدة رغم الجراح هي مفتاح الحل".