الرجوب يشكر كل من ساهم بإنجاح بطولة القدس الكروية في شيكاغو

رام الله - دنيا الوطنشكر رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، كل من ساهم في إنجاح بطولة القدس الكروية الأولى التي نظمها النادي الفلسطيني الأمريكي في شيكاغو بمشاركة العديد من الفرق الرياضية وحضور العشرات من أبناء الجالية لفعالياتها.واعتبر الرجوب في رسالة أبرقها الى القائمين على النادي الفلسطيني الأمريكي، أن نجاح تلك البطولة له أثر إيجابي كبير وأهمية بالغة لارتباط اسمها بالقدس الشريف التي تتعرض لأشرس وأبغض محاولات التهويد والتدمير والتخريب من قبل سلطات الاحتلال الفاشية.وأكد الرجوب أن قيام تلك البطولة تحت اسم القدس في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية يحمل في طياته العديد من الرسائل الهامة، ابرزها يتجسد بحجم الانتماء عند الأطفال والشباب والشيوخ الفلسطينيين الذين تربوا وكبروا بعيدا عن وطنهم وظل حب فلسطين والانتماء اليها راسخاً في قلوبهم وعقولهم.وتابع الرجوب: الشكر موصول لكافة الأخوة والمؤسسات التي قامت على رعاية البطولة واقامة الافطار الرمضاني الخيري والذي يجسد عظمة تلاحم ابناء شعبنا وامتنا العربية ومن بوابة الايمان والقيم الرياضية السامية والذي شكل بمجمله ضمانة لنجاح النشاط وقاعدة لانجاح الخطط المستقبلية لإقامة كل ما يمكن من انشطة رياضية وثقافية وشبابية تعزز اواصر الانتماء للوطن وتوثيق العلاقات الأخوية بين ابناء جالياتنا الفلسطينية والعربية.واختتم الرجوب بدعوته للنادي الفلسطيني الأمريكي ولكافة المؤسسات الرياضية والشبابية والثقافية في الولايات المتحدة الى تكثيف نشاطاتهم وايصال رسالة فلسطين الوطنية العادلة الى مراكز صنع القرار في أمريكا والعالم بصورة حضارية راقية.