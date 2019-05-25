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باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم

باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم
رام الله - دنيا الوطن
شدد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، اليوم السبت، على ضرورة العمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في بلاه إلى مواطنهم، مؤكدا عزم لبنان على إسقاط مخطط لتوطين هؤلاء.

وفي كلمة خلال حفل إفطار ببلدة الخيارة بمحافظة البقاع، قال باسيل في تصريحات نشرت على حسابه الرسمي على (تويتر): "خطر التوطين زاد اليوم لأنه انتقل من لاجئ إلى نازح، وهناك إرادة واضحة بأن يبقوا على أرضنا، فيما واجبنا إعادتهم إلى أرضهم عند زوال المحنة".

وأضاف الوزير: "سنسقط مخطط التوطين، وسيعود الفلسطيني والسوري إلى أرضه ودولته ووطنه، وهذا هو تصميمنا وهذا هو لبنان الذي نعرفه: أرض الكرامة لكل إنسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس".

وتأتي تصريحات باسيل بعد ساعات من تصريحات مشابهة لأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، والتي شدد فيها على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، متهما الولايات المتحدة ودول الخليج بعرقلة تلك العودة لأسباب سياسية، ذكر على رأسها الانتخابات الرئاسية السورية المقررة العام بعد المقبل.

وتقول السلطات اللبنانية، إنها تستضيف 500 ألف لاجئ فلسطيني، وحوالي 1.5 مليون سوري، وهو ما تعتبره عبئاً كبيراً، وكثيرا ما طالبت بيروت الجهات الدولية بالمساعدة في تسهيل عودة النازحين واللاجئين لبلدانهم في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية.

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