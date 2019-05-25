شؤون فلسطينية

اشتية: سنُعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل

اشتية: سنُعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "نحن في المجلس الوطني والمركزي سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، لا يمكن الاستمرار في الاعتراف باسرائيل بينما هي لا تعترف بنا".

وأضاف اشتية: "اسرائيل تشن علينا حرب حول الرواية، تريد ان تزور روايتنا حول الأقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لكي تطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض".

جاء ذلك خلال كلمته في افطار أهالي الشهداء والأسرى، الذي أقامه اقليم شمال الخليل، اليوم السبت في حلحول شمال الخليل، بحضور محافظ محافظة الخليل جبرين البكري، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء: "أحيي كافة رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص على مقاطعة مؤتمر المنامة، فالشعب الفلسطيني موحد بقيادته وفصائله ورجال الأعمال والمجتمع المدني لن يذهب أو يشارك، فالمشكلة في فلسطين ليست اقتصادية والحل ليس اقتصادي، فالمشكلة سياسية والحل هو سياسي، والمتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مع حق العودة للاجئين".

وتابع اشتية: "نحن اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة التي هي أحد أوتاد تعزيز شرعية الرئيس محمود عباس، على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".

وأردف رئيس الوزراء: "ندعو الفلسطينيين في الشتات القدوم الى بلادهم والاستثمار فيها، وسنقدم في الحكومة كافة التسهيلات لهم".

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