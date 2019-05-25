إصابات باعتداءات وحشية لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم السبت، عدد من الشبان المقدسيين بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بصورة وحشية في شارع الواد الممتد من باب العامود والمُفضي الى أبواب المسجد الأقصى وأسواق البلدة القديمة.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن جنود الاحتلال تحرشوا بالشبان المقدسيين واستفزوهم في وسط شارع الواد بالقرب من مستشفى "الهوسبيس" السابق، قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب المبرح ما تسبب بإصابة عدد من الشبان تم نقلهم للعيادات للعلاج.