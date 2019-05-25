الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري، في صده هجمات هيئة تحرير الشام، في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيّد 350 مسلحا ودمر دبابات وعربات.وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء فيكتور كوبتشيشين في بيان: "خلال اليوم الماضي، صدت القوات الحكومية (السورية) هجمات من الجماعات المسلحة غير الشرعية، في مناطق بلدتي كفر نبودة وحويز في ريف حماة، منذ 21 أيار/مايو، قتلت القوات الحكومية السورية ما يصل إلى 350 مسلحا ودمرت 5 دبابات ومركبة قتالية للمشاة و27 سيارة بيك آب مزودة برشاشات من عيار ثقيل ومركبتين لمهمات انتحارية وثلاث منصات راجمات صواريخ".ووفقا لكوبتشيشين، فإن الجماعات المسلحة غير الشرعية تنقل تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية إلى منطقة بلدة كفر نبودة من أجل التعويض عن خسائر القتال.