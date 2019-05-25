عربي

قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعلن الإضراب ليومين

قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعلن الإضراب ليومين
رام الله - دنيا الوطن
دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، إلى البدء بإضراب عام من أجل دفع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

وجاء في بيان القوى: "بيانات التأييد والالتزام بتنفيذ الإضراب العام يراد منها إماطة الأذى عن طريق الثورة ودفع عجلتها وفق مبدأ القيادة الجماعية الذي رفعناه شعارا ونريد أن نطبقه عملا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "دفتر الحضور الثوري رفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ".

وتابع البيان: "لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار".

وشدد البيان على، "إطلاق حملة مناقشات ولقاءات، ومخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي، وكذلك إطلاق حملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق في العاصمة والأقاليم"، وعلى "مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين".

أخبار ذات صلة

مرجح إجراؤها بالناقورة.. أمريكا تضع أسس للتفاوض بين لبنان وإسرائيل

مرجح إجراؤها بالناقورة.. أمريكا تضع أسس للتفاوض بين لبنان وإسرائيل

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس

الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس

شاهد: أفيخاي أردعي يسخر من نصر الله ويتحدث عن احتلال لبنان

شاهد: أفيخاي أردعي يسخر من نصر الله ويتحدث عن احتلال لبنان

رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يجري مباحثات مع الرئيس المصري بالقاهرة

رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يجري مباحثات مع الرئيس المصري بالقاهرة

حرائق وخسائر بالملايين بسبب موجة الحر.. فلسطين وسوريا تتفوقان على الأردن ولبنان

حرائق وخسائر بالملايين بسبب موجة الحر.. فلسطين وسوريا تتفوقان على الأردن ولبنان

قبل الوصول إلى تموز.. ما مصير انتخابات الجزائر؟

قبل الوصول إلى تموز.. ما مصير انتخابات الجزائر؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

قيادي بحماس: تم إغلاق قناة القدس بسبب المراهقة الإدارية.. ويوجه رسالة لمدير الفضائية بغزة

قيادي بحماس: تم إغلاق قناة القدس بسبب المراهقة الإدارية.. ويوجه رسالة لمدير الفضائية بغزة

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

النخالة: مواجهة مخططات التوطين مصلحة (لبنانية– فلسطينية)

النخالة: مواجهة مخططات التوطين مصلحة (لبنانية– فلسطينية)

منوعات

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

عربي

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الخارجية الكويتية: نرحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد بخصوص إيران

الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

الجيش السوري يقضي على 350 مسلحا من النصرة بمحافظة حماة

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; في السودان تعلن الإضراب ليومين

قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعلن الإضراب ليومين

الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس

الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس