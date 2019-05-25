شاهد: أفيخاي أردعي يسخر من نصر الله ويتحدث عن احتلال لبنان

رام الله - دنيا الوطن

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الذي ألقاه اليوم السبت.

ونشر أدرعي أكثر من تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، سخر فيها من الأمين العام لحزب الله اللبناني، على خطابه الذي جاء بمناسبة الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير السنوي، والذي يوافق الخامس والعشرين من أيار/مايو من كل عام.وسخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من نصر الله، حيث قال: "يحتفل حزب الله اليوم بذكرى إنسحاب إسرائيل من بعض مناطق جنوب لبنان، ويسميها عيد المقاومة والتحرير، ولكن الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان. ومع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين، لقد احتلت إيران دولتهم".وتابع أفيخاي أدرعي: "نصر الله قد تحدث عن كون لبنان جزءًا من الجمهورية الإسلامية التي يحكمها ولي الفقيه. مضحك أن تحتفل دولة كهذه بما يسمى عيد التحرير".