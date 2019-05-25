دولي

تحذير لليهود في ألمانيا.. لا ترتدوا "الكيباه"

تحذير لليهود في ألمانيا.. لا ترتدوا "الكيباه"
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول حكومي ألماني بارز منوط بمكافحة معاداة السامية، إنه لا ينصح اليهود بارتداء غطاء الرأس اليهودي (الكيباه) في بعض مناطق البلاد.

ونقل عن فيليكس كلاين تصريحه خلال مقابلة مع مجموعة (فونكه) الصحفية نشرت، السبت: "رأيي تغير للأسف مقارنة بما كان عليه بهذا الشأن"، مضيفا: "لا يمكنني أن أنصح اليهود بارتداء الكيباه في أي وقت في أي مكان في ألمانيا"، فيما لم يستطرد بشأن الأماكن والأوقات غير الملائمة.

والعام الماضي، قال زعيم اليهود في ألمانيا إنه ينصح اليهود الذين يزورون المدن الكبرى بعدم ارتداء الكيباه.

وأظهرت إحصاءات حكومية صادرة في وقت سابق من الشهر أن عدد وقائع "معاداة السامية" وإرهاب الأجانب ارتفعت في ألمانيا العام الماضي، برغم تراجع عام في الجرائم المدفوعة سياسيا.

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