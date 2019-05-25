رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يجري مباحثات مع الرئيس المصري بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنوصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت؛ لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي: "الرئيس السيسي يستقبل بقصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان".وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري بشأن تطورات الأوضاع في السودان.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: "إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل على متن طائرة خاصة، وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار".وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.