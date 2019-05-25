مجهول يضرم النار في مسجد بـ"هاغن" الألمانية

رام الله - دنيا الوطنأضرم شخص مجهول الهوية، النيران مساء اليوم السبت، في الجامع الكبير بمدينة هاغن الألمانية.وفي التفاصيل، فقد أقدم الشخص المجهول، النيران في الجامع عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلية، على اضرام النار في حاويات النفايات أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي"، ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالجامع، بسحب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وقال رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، عمر أورال: "إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئا من جعبته:.وأضاف: "إن تسجيلات كاميرات المراقبة لا تظهر لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران تبدأ بالاشتعال تزامنا مع تركه المكان".وأكد أورال، وقوع أضرار مادية بالجامع ومحتوياته، دون وقوع أضرار بشرية.وأعرب عن حزنه إزاء وقوع حوادث كهذه، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.وعقب نشوب الحريق، أخلت السلطات الألمانية العائلات والأطفال القريبين من مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا حوله.