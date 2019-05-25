شؤون فلسطينية

(واللا): حماس تخطط لشن عمليات بحرية وجوية والحرب المقبلة لن تشبه سابقاتها

(واللا): حماس تخطط لشن عمليات بحرية وجوية والحرب المقبلة لن تشبه سابقاتها
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الاسرائيلي، أن حركة حماس تخطط لشن عمليات على الساحة البحرية والجوية، من خلال إطلاق مركبات جوية غير مأهولة على نطاق واسع، لافتا إلى أن الجناح العسكري للحركة يبذل جهودا كبيرة لاختطاف الجنود الاسرائيليين.

وقال الموقع: "هذه مشكلة حساسة جدا ومازالت تشكيل تعقيدا للمستوى السياسي، حيث لم تحل قضية الجنود الاسرى الذين وقعوا في أيدي حماس خلال الحرب الاخيرة".

وأضاف الموقع: "اليوم الواقع مختلف تماما، عما كان في الحرب الاخيرة على القطاع عام 2014، فحماس ليست مهتمة بكسر الأدوات، ولكنها تستعد لتصعيد واسع، كما أنها تريد تحقيق إنجازات اقتصادية من أجل تحسين الوضع في قطاع غزة، ولهذا الغرض فهي مستعدة للمخاطرة واللعب بالنار، وهذه المرحلة تشمل بشكل أساسي إطلاق البالونات الحارقة، وإحراق الغلاف".

وأشار الموقع الاسرائيلي، إلى أن ما حدث في الحروب السابقة، لن يشبه ولا يقارن بما سيحدث في الحرب المقبلة، فستكون حملة صعبة مع الكثير من الدمار والخسائر في كلا الجانبين.

وفي السياق، قال الموقع: "ليس من الواضح، ما إذا كانت اسرائيل ستكون قادرة على تأجيل مواجهة واسعة قبل الكشف عن (صفقة القرن)، وليس هناك خطة سياسية عملية تزيل التهديدات عن الجبهة الداخلية الاسرائيلية قبل أو بعد تلك الحملة".

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