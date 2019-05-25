القطاع الخاص يرفض المساومة على الحقوق السياسة بإغراءات اقتصادية رغم الظروف الصعبة



وشدد المجلس التنسيقي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، انه ينظر الى ما يسمى ورشة (السلام من أجل الازدهار) والمزمع عقدها في البحرين في الفترة ما بين 25-26/06 على انها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الاشكال.



وفيما يلي البيان نصا..



ان القطاع الخاص ورغم وضعه الكارثي الذي يمر به بفعل التدمير الممنهج والحصار الشامل والحروب المتكررة على محافظات غزة من قبل الاحتلال والذي توج في العامين الماضيين بوقف التمويل والمنح وحجز الأموال بهدف تركيع شعبنا وتمرير السلام الاقتصادي عبر ما يسمى صفقة القرن وهنا يؤكد القطاع الخاص بأنه قطاعا وطنيا بامتياز وينظر الى ما يسمى – ورشة السلام من أجل الازدهار – والمزمع عقدها في البحرين في الفترة ما بين 25-26/06 على انها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الاشكال ... ومن هنا فإننا في مؤسسات القطاع الخاص نؤكد على ما يلي :



أولا : ان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هي مشروعنا الذي لن نساوم عليه باي اغراءات اقتصادية وان قضيتنا الوطنية العادلة ليست للبيع .



ثانيا : نؤكد نحن مؤسسات القطاع الخاص وبكل شرائحنا وفئاتنا رفضنا المطلق للتعامل مع هكذا ورش عمل ونعتبر مجرد حضورها خيانة لدماء الشهداء وعذابات الاسرى والام الجرحى التي بذلت طوعا من اجل قيام دولة فلسطين بعاصمتها الأبدية القدس وذلك وفق قرارات الأمم المتحدة .



ثالثا : نؤكد التزامنا بموقف القيادة الفلسطينية الرافض لتلك الحلول التصفوية مؤكدين على ضرورة العمل وفورا على رفع الحصار وتعزيز صمود أهلنا في محافظات غزة من خلال صرف الرواتب كاملة ودفع حقوق القطاع الخاص من ارجاعات ضريبية واستكمال تعويض المنشآت الاقتصادية التي دمرت في الحروب المتتالية على غزة ... وذلك لتعزيز صموده وعدم تركه فريسة للأطماع التصفوية وتحصينه لمواجهة الصفقات والحلول المشبوهة تحت مسميات تحسين الوضع الاقتصادي .



أخيرا: في ظل هذا السيل من المؤامرات المتصاعدة ندعو حركتي فتح وحماس للارتقاء بالمسئولية الوطنية وعدم التعنت في إتمام المصالحة وبناء قيادة موحدة بموقف سياسي موحد مستندا الى ثوابتنا الوطنية الراسخة لمواجهة تلك الحلول التصفوية التي لن تمر فقط اذا كنا موحدين .



رام الله - دنيا الوطنأكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بمحافظات غزة ان القطاع الخاص رغم وضعه الكارثي الذي يمر به بفعل التدمير الممنهج والحصار الشامل والحروب المتكررة على محافظات غزة والذي توج في العامين الماضيين بوقف التمويل والمنح وحجز الأموال بهدف تركيع الشعب وتمرير السلام الاقتصادي عبر ما يسمى صفقة القرن.