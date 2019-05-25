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حرائق وخسائر بالملايين بسبب موجة الحر.. فلسطين وسوريا تتفوقان على الأردن ولبنان

حرائق وخسائر بالملايين بسبب موجة الحر.. فلسطين وسوريا تتفوقان على الأردن ولبنان
جانب من الحرائق
رام الله - دنيا الوطن
أدت موجة الحر التي ضربت عدة دول في المنطقة، لا سيما بلاد الشام، ومصر، لحدوث خسائر كبيرة، من جراء الحرائق التي تسبب بها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية لم تعهدها المنطقة في مثل هذا الوقت من العام.

ووصلت موجة الحر إلى ذروتها الخميس، عندما بلغت من 7 إلى 14 درجة مئوية أكثر من معدلها السنوي في هذا الوقت من العام، وفق ما ذكرت الأرصاد الجوية في كل من مصر وسوريا وفلسطين.

مصر

وفي مصر، انحسرت نسبيا موجة الحر، اليوم السبت، وفق ما أعلنت السلطات، التي أشارت إلى أن ذروة الموجة كانت الخميس، وتسببت في ثلاث وفيات.

ووصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية، مما دفع السلطات المصرية، إلى تعطيل الدراسة وإلغاء الامتحانات في بعض المناطق.

وقالت (سكاي نيوز عربية): إن سوريا وفلسطين، هما الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، مقارنة بالأردن ولبنان، إذ صعدت درجات الحرارة في هذه الدول إلى 39- 44، وهو رقم قياسي في هذا الوقت من العام.

فلسطين

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنه تعامل مع أكثر من 700 حريق في الضفة الغربية المحتلة، منذ صباح الأربعاء وحتى صباح السبت.

وأشار إلى أن الخسائر شملت حرق 3766 شجرة، فضلا عن احتراق منازل ومركبات، موضحا أن درجة الحرارة العالية وجفاف الهواء وسرعته، ساعدا على انتقال الحرائق لمساحات واسعة.

وفي غزة، بلغت الخسائر من جراء موجة الحر في القطاع الزراعي بلغت نحو نصف مليون دولار، كما تسببت بنفوق أكثر من 100 ألف طائر بسبب موجة الحر.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ السبت انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الحال سيظل هكذا أيضا خلال يوم الأحد.

الأردن

قال الدفاع المدني الأردني إنه سيطر على حريق ضخم، في غور الأردن، بعدما استعان بالجيش والأمن العام ووزارة الزراعة وغيرها من السلطات.

وأضاف في بيان أن العشرات من آليات الدفاع المدني وعدد كبير من الكوادر البشرية شاركت في إخماد الحريق، الذي امتد لمسافة 7 كلم من منطقة الكريمة في محافظة إربد إلى منطقة دير علا في محافظة البلقاء، مشيرا إلى أن الحريق لم يتسبب بسقوط قتلى أو جرحى.

سوريا

أتت الحرائق التي تزامنت مع موسم الحصاد في محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد، على نحو 3600 دونم مزروع.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن هذه المساحات كانت مزروعة بالشعير، وبلغت الخسائر نحو 926 طنا من هذا المحصول.

وفي السويداء، قال الدفاع المدني إنه أخمد 40 حريقا في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا بسبب الحر، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب طالت أكثر من 30 دونما، فضلا عن حرائق اشتعلت في أعشاب يابسة بمناطق سكنية.

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