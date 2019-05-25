عربي

الجراد يُهاجم محافظات مصرية

الجراد يُهاجم محافظات مصرية
رام الله - دنيا الوطن
طالب محافظ أسوان أحمد إبراهيم، مسؤولي الزراعة ومكافحة الجراد في بلاده، بتكثيف عمليات مكافحة الحشرة بنشر فرق للقضاء عليها بالمنطقة الغربية المتاخمة لطريق (أسوان أبو سمبل) البري، بالإضافة إلى المنطقتين الشرقية والجنوبية، شرق بحيرة السد العالي.

ووفق صحيفة (الوطن)، فقد جاء تصريح المحافظ المصري، في أعقاب تلقيه بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، برصد تجمعات من أسراب الجراد على الحدود الجنوبية.

ونقلت الصحيفة، عن مدير قاعدة الجراد بأسوان أحمد إسماعيل قوله: إنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل، تم على الفور انطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة، والتعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي الأفريقي القادم من السودان.

وأشار إسماعيل إلى أن سبب ظهور أسراب الجراد يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر آيار/ مايو وحتى شهر أيلول/ سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له.

وأوضح أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية باعتبارها الفترة التي يهدأ فيها الجراد، ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش، والقضاء عليه على الوجه الأكمل.

أخبار ذات صلة

حرائق وخسائر بالملايين بسبب موجة الحر.. فلسطين وسوريا تتفوقان على الأردن ولبنان

حرائق وخسائر بالملايين بسبب موجة الحر.. فلسطين وسوريا تتفوقان على الأردن ولبنان

قبل الوصول إلى تموز.. ما مصير انتخابات الجزائر؟

قبل الوصول إلى تموز.. ما مصير انتخابات الجزائر؟

لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

عُمان: لايمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة وللفلسطينيين خيام

عُمان: لايمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة وللفلسطينيين خيام

(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب

استمرار التظاهرات في الجزائر وسط مُطالبات بتأجيل الانتخابات

استمرار التظاهرات في الجزائر وسط مُطالبات بتأجيل الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

ابنة شقيق القتيل الفلسطيني &#34;زكي مبارك&#34; تتعرض للطعن ببلغاريا.. والعائلة تتهم &#34;تركيا&#34;

ابنة شقيق القتيل الفلسطيني "زكي مبارك" تتعرض للطعن ببلغاريا.. والعائلة تتهم "تركيا"

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

منوعات

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

عربي

لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب