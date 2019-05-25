نصر الله: القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها





يتبع..





رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله: إلى أوسع مشاركة شعبية في احتفال "يوم القدس" الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في الضاحية.وأضاف في كلمة له بثتها قناة (الميادين): "نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن) المشؤومة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها.ونوه نصر الله، بالموقف الفلسطيني الموحد والصارم في رفض مؤتمر المنامة، الذي تسعى الإدارة الأمريكية لعقده لبحث الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن).