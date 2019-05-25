عاجل

  • نصر الله: عيد المقاومة والتحرير هو يوم تاريخي وعظيم جدا للبنان ولمجريات معادلات الصراع

  • نصر الله: ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف إيران مرتبط بقوة ب(صفقة القرن)

  • نصر الله: انجاز التحرير عام ألفين جاء بفضل تضحيات كبيرة شاركت فيها جميع الفصائل

  • نصر الله:ننوه بموقف علماء البحرين الرافض للمؤتمر ولاحتضان ارضهم مؤتمرا يستهدف تصفية قضية فلسطين

  • نصر الله: ننوه بالموقف الفلسطيني الموحد والصارم في رفض مؤتمر المنامة

  • نصر الله: القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها

  • نصر الله: نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة صفقة القرن المشؤومة

  • نصر الله:أدعو لأوسع مشاركة شعبية في احتفال يوم القدس الذي سيقام يوم الجمعة المقبل

شؤون فلسطينية

نصر الله: القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها

نصر الله: القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله: إلى أوسع مشاركة شعبية في احتفال "يوم القدس" الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في الضاحية.

وأضاف في كلمة له بثتها قناة (الميادين): "نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن) المشؤومة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها.

ونوه نصر الله، بالموقف الفلسطيني الموحد والصارم في رفض مؤتمر المنامة، الذي تسعى الإدارة الأمريكية لعقده لبحث الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن).

يتبع..

أخبار ذات صلة

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

اشتية: سنقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

قيادي بحماس: تم إغلاق قناة القدس بسبب المراهقة الإدارية.. ويوجه رسالة لمدير الفضائية بغزة

قيادي بحماس: تم إغلاق قناة القدس بسبب المراهقة الإدارية.. ويوجه رسالة لمدير الفضائية بغزة

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تعرض مشاهد لتدريبات مقاتليها في قطاع غزة

شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تعرض مشاهد لتدريبات مقاتليها في قطاع غزة

النخالة: مواجهة مخططات التوطين مصلحة (لبنانية– فلسطينية)

النخالة: مواجهة مخططات التوطين مصلحة (لبنانية– فلسطينية)

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

منوعات

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بهذه الصورة الجميلة

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

عربي

لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب