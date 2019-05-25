ليبرمان لـ"نتنياهو": إذا لم تُقبل مطالبنا فإن طريقنا سيكون انتخابات جديدة





وشدد على أنه يجب أن "تنشأ حكومة يمينية حقيقية، وليس حكومة متشددة، و(يسرائيل بيتنا) يؤمن بمبدأ (عش ودع غيرك يعيش)".



ويواجه نتنياهو الذي كلُف بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس رؤفين ريفلين، صعوبات كييرة في المشاورات التي يقوم بها لتشكيل الحكومة.





وتفرض بعض الأحزاب اليمينية بعد الشروط للمشاركة في الحكومة الجديدة، التي يسعى نتنياهو أن تكون حكومة قوية وليست هشة.



رام الله - دنيا الوطنحذر زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، تحذيراً نهائياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حول قانون "التجنيد".وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف): "إذا لم يتم قبول مطالبنا بشأن مشروع قانون التجنيد، فسنكون في طريقنا إلى انتخابات جديدة".وأضاف: "في السابق قبل الانتخابات، وخلال الانتخابات وبعد الانتخابات، أوضحنا تماماً أننا لن نتراجع ملليمتراً واحداً عن الصيغة الأصلية لمشروع القانون كما أقر بالقراءة الأولى في (كنيست).