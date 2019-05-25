لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان للعاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية عبر (تويتر).وتعد هذه المرة الأولى التي يسافر فيها البرهان خارج السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف التي جاءت بعد يوم واحد من عزل البشير.وتأتي الزيارة بعد ساعات من زيارة قام بها نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.من جانبها، أعلنت المعارضة الإضراب العام على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.