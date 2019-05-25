مجدلاني يُسلّم رئيس السنغال ماكي سال رسالة خطية من الرئيس محمود عباس





حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، حول التطورات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخصوصاً في ظل التدمير الممنهج التي تتبعه إسرائيل ضد حل الدولتين، والإجراءات الأمريكية المنحازة للاحتلال، والتي بدأت منذ الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وصولاً لما تسميه إدارة ترامب (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية.



وأكد الرئيس السنغالي، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامن شعبه وحكومته مع حقوق الشعب الفلسطيني، وبمقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ضمن تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، والتعايش السلمي بين الدولتين.



كما واستوضح الرئيس السنغالي عن مناحي الحياة اليومية، التي يخوضها الشعب الفلسطيني، بما فيها قضايا القدس والأسرى واللاجئين وقضايا المياه والكهرباء، وحركة المواطنين، وكذلك سرقة إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.



ووضعه مجدلاني بصورة كافة الأوضاع، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، وذلك خلال اللقاء الذي استمر حوالي ساعة ونصف.



وقال: إن القاء كان مثمراً ومهماً، ووافق الرئيس السنغالي على تلبية دعوة نظيره الفلسطيني لزيارة فلسطين، من أجل تكريس حل الدولتين، ووعد الرئيس السنغالي بإرسال وزراء من حكومته في العام الحالي للمشاركة بفعاليات القدس العاصمة الدائمة للثقافة الإسلامية، حيث ترأس السنغال لجنة الثقافة والإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، ووعد بالبدء بمشاورات بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة.



وقد حضر اللقاء، عن الجانب الفلسطيني كل من سفير دولة فلسطين في السنغال، د. صفوت ابريغيث، والمستشار بالسفارة هيثم الخليلي، ومن الجانب السنغالي كل من: المستشار الدبلوماسي للرئيس عمر دمبابا، ومدير البروتوكول الرئاسي سي غياتا.

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس السنغالي، ماكي سال، في قصر الرئاسة بالعاصمة داكار، اليوم الخميس، مبعوث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، (أبو مازن)، د. أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية.