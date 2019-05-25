(فيسبوك) يَحذف صفحة لحاكم دبي

رام الله - دنيا الوطنحذف موقع (فيسبوك)، صفحة مزيفة لحاكم إمارة دبي، كانت تخدع المستخدمين العراقيين.وأعلن مركز الإعلام الرقمي، عن قيام (فيسبوك) بحذف الصفحة المزيفة، التي تدعي أنها تمثل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد تحذير المركز عن وجود مثل هذه الصفحة الوهمية.وأضاف المركز، وفق ما نقلت عنه (السومرية نيوز): إن "الصفحة تقوم بخداع المستخدمين العراقيين من خلال إيهامهم بأنها تعطي مساعدات للعراقيين، لكنها على العكس من ذلك تسرق أموالهم".وشدد على "ضرورة رفع وعي المستخدمين وإدراكهم بأن أمثال هذه الصفحات ليست رسمية، وتحاول خداعهم، وينبغي التبليغ عنها، أو إبلاغ الجهات ذات العلاقة، حول نشاطها غير القانوني".