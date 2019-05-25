الديمقراطية لغرينبلات: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة؟





وأكدت أن البرنامج الوطني الذي يتبناه شعبنا وقواه السياسية بالإجماع، يتطابق تماماً مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 19/67 الذي إعترف لشعبنا بدولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، ودعا إلى حل قضية اللاجئين، بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية، تعقيباً على تساؤلات المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، الجوفاء إلى متى سيبقى الفلسطينيون، يرفضون ما يعرض عليهم: إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعب فلسطين، وحقوقه الوطنية المشروعة، وإلى متى ستبقى إدارة ترامب، تنحاز إلى الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري في سياساته الفاشية، ضد أبناء شعبنا، وإلى متى ستبقى إدارة ترامب تنتهك القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الأممية، وتشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على سياسة تقويض الكيانية السياسية لشعبنا، وتحدي المجتمع الدولي، وقراراته ذات الصلة بالمسألة الفلسطينية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا؟وأضافت: إن تساؤلات غرينبلات، تهدف إلى تزوير الواقع وتزييفه، ورسم صورة مشوهة لطبيعة القضية الفلسطينية، ولمواقف شعبنا ونضالاته.