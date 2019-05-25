شؤون فلسطينية

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً

الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 138 مطلوباً
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 23 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 138 مطلوباً جنائياً.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم السبت، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (11768) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (11826) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (138) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأرض الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية، على اختلاف تقسيماتها.

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