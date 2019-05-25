اشتباك مع الشرطة بفنزويلا تودي بحياة 23 سجينًا

رام الله - دنيا الوطنقُتل 23 سجينًا على الأقل في اشتباك اندلع، الجمعة، إثر استيلاء سجناء على أسلحة في أحد مراكز الشرطة بفنزويلا، ومحاولتهم الفرار من السجن.وذكرت وسائل إعلام في البلاد، أن السجناء في مركز للشرطة بريف ولاية (بورتوغويسا) استولوا على أسلحة في المركز، وهاجموا بها عناصر الشرطة.وعلى إثر ذلك، اندلع اشتباك بين الجانبين، أسفر عن سقوط 23 قتيلًا من السجناء، وإصابة 19 شرطيًّا، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.