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أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة

أنصار مقتدى الصدر يطالبون بإبعاد العراق عن صراع إيران والولايات المتحدة
أنصار مقتدى الصدر في العراق
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الجمعة، في العاصمة بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، طلباً لإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة.

واحتشد أنصار الصدر، في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما فرضت قوات الأمن العراقية، إجراءات مشددة لحماية التظاهرة.

وقال إبراهيم الجابري، مسؤول مكتب الصدر في بغداد، إن "أبناء الشعب العراقي خرجوا، الجمعة، في مظاهرات واسعة في غالبية المحافظات، لمطالبة الحكومة العراقية بالبحث عن السلم الحقيقي، والسيادة الحقيقية للبلاد، لحماية الشعب من الحروب".

وأضاف الجابري: "لا نريد أن تفرض حرب أخرى على أبناء الشعب العراقي"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن تحرك دبلوماسي لبلاده؛ لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

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