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بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب

بدءاً من الثلاثاء.. المعارضة السودانية تدعو إلى الإضراب
تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير
رام الله - دنيا الوطن
دعا تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم جماعات احتجاجية ومعارضة بالسودان، يوم الجمعة إلى إضراب لمدة يومين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، الأسبوع المقبل في إطار الضغط على الحكام العسكريين؛ لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب، يبدأ بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية من يوم الثلاثاء.

وقال البيان: "مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

جاء الإعلان، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد محادثات بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف الجماعات الاحتجاجية، بشأن تشكيل مجلس سيادي، يقود البلاد إلى الديمقراطية خلال فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

ويدعو المجلس العسكري الانتقالي، إلى تشكيل حكومة مدنية من الخبراء، وقال: إنه مستعد لتقاسم السلطة مع مدنيين في مجلس سيادي انتقالي؛ لكنه يطالب بالسيطرة على الهيئة إجمالاً.

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