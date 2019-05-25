استمرار التظاهرات في الجزائر وسط مُطالبات بتأجيل الانتخابات



ونقلت (رويترز) عن مصدر سياسي، قوله: من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات.



وطالب المتظاهرون، بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين، الذين كانوا جزءاً من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.



ومهدت الإطاحة ببوتفليقة، الطريق لبدء مرحلة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو؛ لكن المتظاهرين يطالبون الآن باستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت، بما يشمل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.



ونُظمت احتجاجات مشابهة في مدن أخرى منها عنابة، ووهران، وقسنطينة.

ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن أعداد المشاركين في التظاهرات المتواصلة للجمعة 14 على التوالي، انخفضت مقارنة بذروة الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة.