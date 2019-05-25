السياحة والآثار والطيران التركي يبحثان آفاق التعاون





حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم، رحبت معايعة بالوفد في فلسطين، مؤكدة على متانة العلاقات الفلسطينية التركية المشتركة في جميع المجالات، وتطلعها لدور أكبر للخطوط الجوية التركية في دعم الخطط الترويجية الفلسطينية الهادفة لاستقطاب وفود سياحية وفئات سياحية جديدة إلى فلسطين.





وذلك لتعزيز، أن يأتي السائح إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها الكثير، مساهماً في زيادة فرص العمل لدى القطاع السياحي الفلسطيني، ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.





تحدثت معايعة عن آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية؛ لتكثيف أعداد السياح القادمين إلى فلسطين من خلال تكثيف المشاركة في أهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة، واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين وتطرقت معايعة للحديث عن الأنماط السياحية، والتي تبناها القطاع السياحي الفلسطيني.





وعملت على رفد السلة السياحية التي نمتلكها، لتصبح فلسطين مقصداً سياحياً طوال أيام السنة، ولتكون بذلك رافداً استراتيجياً لاستغلال مواردها السياحية وإمكانات فلسطين الطبيعية بشكل يضمن استدامتها ويغنينا عن الاعتماد على المصادر التقليدية للسياحة الوافدة، مما شكل مصدراً ومورداً مهماً لجلب الوفود السياحية إلى فلسطين بشكل أكبر وضمن برامج سياحية أفضل وأشمل ومتنوعة أكثر من السابق.





علاوة على أن السائح والمشارك في هذا الأنماط السياحية سينقل صورة جميلة ورائعة عن واقع الشعب الفلسطيني، وواقع المدن والمواقع السياحية التي تتغنى بها فلسطين، وسيسهم في الترويج لفلسطين ومرافقها السياحية.





وبدوره، فقد أكد درماز على أهمية التعاون بين الجابين، مؤكداً استعداد الخطوط الجوية التركية للتعاون بشكل يساهم في رفد فلسطين بوفود سياحية جديدة، مؤكداً شكرة للوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، وبأن زيارتهم للاطلاع عن كثب على الواقع السياحي في فلسطين.





وتباحث الطرفان في سبل عمل ترويج مشترك لفلسطين في عدد من دول العالم، بالإضافة لإمكانية فتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، مدير الطيران التركي في الشرق الأوسط، محمد فاتح درماز، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوزير ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية.