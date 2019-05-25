شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تعرض مشاهد لتدريبات مقاتليها في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام العسكري لكتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بعنوان (إعدادنا مستمر).ويُظهر الفيديو مقاتلين من الوحدة الصاروخية، وهم يقومون بتجهيز الصواريخ، ومجموعات أخرى تخوض تدريبات خاصة، تحاكي عمليات اقتحام وإنزال وتسلل وإغارة لمواقع الاحتلال العسكرية، في رسالة واضحة، أن الكتائب جاهزة لأي مواجهة أو عدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.وأكدت الكتائب، أنها ستواصل الإعداد والتجهيز في صفوف مقاتليها؛ للدفاع عن شعبنا المتشبث بأرضه، مشددةً على أن المقاومة التي يحتضنها الشعب الفلسطيني، ستبقى الحصن المنيع لمواجهة المؤامرات المحدقة بقضيته الوطنية، وستدافع عنه بكل إمكاناتها وطاقاتها الثورية الفولاذية، التي يتمتع بها مقاتلوها.وعاهدت الكتائب أبناء شعبنا الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة، حتى تحقيق آمال وأحلام شعبنا بالحرية والعودة وتقرير المصير، وإخضاع الاحتلال، لتنفيذ مطالب المقاومة المشروعة.