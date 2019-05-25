النخالة: مواجهة مخططات التوطين مصلحة (لبنانية– فلسطينية)

أكد الأمين العام لحركة (الجهاد الإسلامي) زياد النخالة، استمرار قوى المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها (حركة الجهاد)، في التصدي لكل محاولات فرض العدو شروطه على الشعب الفلسطيني.

وشدّد النخالة على رفض الشعب الفلسطيني لما يسمى (صفقة القرن)، بكل مندرجاتها، ولا سيما (مؤتمر البحرين) الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت إسرائيل على حساب شعوب الأمة، ومستقبل الشعب الفلسطيني.









وتناول اللقاء الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني في لبنان، وأكد المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود من أجل مواجهة جهود الإدارة الأمريكية في عرقلة عمل وكالة (أونروا) وفرض التوطين، ما ينعكس سلباً على الدول المضيفة، ولا سيما لبنان، مؤكدين على ضرورة إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات؛ لتمكينهم من التصدي لكل مشاريع التوطين، وهو مصلحة (لبنانية- فلسطينية) مشتركة.



وتناول اللقاء أهمية دور العلماء في مواجهة المخططات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التطبيع مع العدو الإسرائيلي واقعاً على شعوب الأمة.



وحيا جبري مواقف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منوهاً بصمود الشعب الفلسطيني، واستمرار مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها، وببطولات الأسرى في زنازين العدو. وكان الأمين العام لـ (حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) زياد النخالة، قد استقبل الأمين العام لحركة الأمة عبد الله الجبري، بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان، إحسان عطايا.

رام الله - دنيا الوطن